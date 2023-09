Messi reveló cómo se siente en Inter Miami tras el 3-1 a Los Angeles FC: “Me encuentro…”

Ante la mirada de muchísimas estrellas y celebridades de Hollywood en la grada, Lionel Messi se paseó este domingo en el césped del Banc of California de Los Ángeles y, pese a no marcar, dirigió con dos asistencias el contundente 1-3 del Inter Miami al actual campeón de la MLS. Si bien no marcó, el astro argentino fue determinante para sumar los tres puntos.

Luego del partido, Leo realizó una entrevista en la que contó cómo se siente teniendo en cuenta que deberá viajar para sumarse a la Selección argentina en las próximas horas. "Me siento bien físicamente, gracias a Dios puedo seguir jugando, intentando ayudar al equipo en lo que pueda y ojalá sigamos en esta dinámica", afirmó el campeón del mundo.

Este domingo también Messi contó con el apoyo de muchos aficionados pese a jugar fuera de casa, algo que ya ocurrió en estadios de Dallas, Nueva York y Cincinnati. "Impresionante la gente hoy una vez más, muy agradecido por el cariño de siempre", reconoció y luego habló del partido: "Lo habíamos dicho entre nosotros que era una linda prueba para ver cómo estábamos, de lo que éramos capaces, jugábamos en un campo muy difícil contra el último campeón".

"Y la verdad que nos llevamos un resultado muy importante para lo que se viene. El grupo cada día crece más, lo vimos desde el comienzo de todo esto, cuando estábamos todos. Tuvimos la suerte de conseguir un torneo, de meternos a una final. Vamos a intentar el objetivo de meternos entre los ocho para intentar ganar la liga, este es el camino y ganar da mucha confianza", cerró.

Messi lleva once goles y cinco asistencias en once partidos con el Inter Miami, que está a ocho puntos de los puestos de 'playoffs', con dos partidos menos respecto a su rival directo, el DC United. Los goles del argentino Facundo Farías, el español Jordi Alba, su primer tanto en Estados Unidos, y del ecuatoriano Leonardo Campana lanzaron a un Inter Miami que dejó la última plaza del Este.