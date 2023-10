Bomba en Inter Miami: el fuerte rumor sobre el parate de Messi que lanzó un periodista local

Este sábado, Lionel Messi volvió a ver desde el palco una derrota del Inter Miami. Luego de la caída en la final de la US Open Cup, las Garzas tropezaron nuevamente, esta vez ante un rival directo en la carrera por los playoffs de la MLS como New York City FC. No obstante, esa sería la menor de las preocupaciones para Tata Martino, ya que un periodista local aseguró que el mejor del mundo no volvería a jugar en lo que queda de temporada.

La alarmante versión de un periodista de Miami sobre la lesión de Messi.

Según el periodista Caden DeLisa, Leo tendría un desgarro de dos centímetros que lo alejaría de las canchas hasta el final de la campaña 2023 de la MLS: "Confirmado por una resonancia magnética, Lionel Messi tendría un desgarro de dos centímetros que probablemente lo dejaría afuera de lo que resta de la temporada", disparó.

El conductor del Inter Miami Podcast, la lesión muscular del astro habría sido provocada en aquel partido con la Selección argentina ante Ecuador y, luego de no ir ni al banco ante Bolivia ni Atlanta United, se habría resentido ante Toronto. Aquella noche, el 10 se retiró del campo de juego pasada la media hora del primer tiempo.

La información de Federico Bruno (ESPN) sobre la lesión de Messi.

En contrapartida, Federico Bruno, enviado especial de ESPN en Miami, dio su parecer: "Leo aún no está para jugar. Continúa con la puesta a punto, y saltea el partido de hoy. Para el regreso, todos deben estar seguros, y todavía no es el momento. La idea es apuntar a Cincinnati, el 7 de octubre", informó en su cuenta de Twitter.

El calendario de Inter Miami marca que Messi estaría descartado para el partido del 4 de octubre ante Chicago Fire. Luego, las Garzas se miden ante Cincinnati (7/10) y Charlotte por duplicado (18 y 21 de octubre). En el medio está la doble fecha de Eliminatorias con la Selección: ante Paraguay (12/10) y Perú (17/10). ¿Volveremos a ver a Messi en la MLS este año?