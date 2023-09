La tajante advertencia de Demichelis tras la dura derrota de River ante Vélez: “Sería algo gravísimo que…”

River sigue sin levantar cabeza luego de la eliminación de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en la llave de octavos de final. Cuando parecía reponerse tras la goleada ante Barracas Central en el Más Monumental, el Millonario volvió a caer fuera de casa y solamente sumó de a tres en uno de los últimos 12 partidos que jugó fuera de Núñez.

Luego de la pálida imagen que mostraron sus dirigidos en el José Amalfitani, donde los de Núñez cayeron por 2-0 ante Vélez, Martín Demichelis dijo presente en su diálogo con los medios. Allí el director técnico del elenco de Núñez analizó lo sucedido y destacó la importancia de dar vuelta rápidamente la página.

En una de las últimas preguntas que recibió el DT de River, un periodista le preguntó por el estado de ánimo de sus dirigidos: "Te quería consultar, más allá de esta derrota, cómo lo vez vos personalmente al grupo y al plantel puertas adentro. ¿Con ganas y ánimos de revertir esta situación?".

Sin dudarlo, Demichelis expresó: "Estamos en una institución en la que no se pueda no tener ganas. Vamos a trabajar en la semana, que no quepan dudas que vamos a trabajar en la semana porque tenemos que revertir la situación lo antes posible. Ahora, que alguien no tenga ganas sería algo gravísimo para la institución. Quédense tranquilos que no es algo que nos esté pasando".

"Se van jugadores a sus respectivas Selecciones. Tenemos dos semanas para trabajar con un partido amistoso para trabajar en el medio. En estas dos semanas ese partido nos va a servir para ir corrigiendo los errores que tuvimos hoy", sentenció el director técnico de River.