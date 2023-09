Demichelis reveló por qué Barco y Nacho Fernández no fueron titulares ante Vélez: “En la semana se…”

En uno de los peores partidos de la temporada, River cayó por 2-0 en su visita a Vélez Sarsfield por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Millonario no logró hacer pie ante un Fortín que jugó una verdadera final ante su gente y cosechó tres puntos vitales para intentar escapar de la zona baja.

En este contexto, tras el pitazo final de Pablo Echavarría, Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa. En medio de su diálogo con los periodistas presentes, el director técnico del elenco de Núñez se refirió a los cambios que metió en su equipo con respecto al triunfo del pasado fin de semana ante Barracas Central.

Para comenzar, Micho expresó: "Siempre cuando se pierde, el mejor jugador pareciera estar afuera. Veníamos de hacer un grandísimo segundo tiempo con Colidio y Solari, que habían entrado desde el banco. En la semana se entrenaron fenomenal. Son dos chicos desequilibrantes que hoy no tuvieron una gran noche, como el resto del equipo.

"A mí, más allá de que tengo un grandísimo plantel, la solución no siempre puede llegar desde el banco. A mí me preocupa el mecanismo y el funcionamiento del equipo que hoy no se vio nada. Es ahí donde tengo que ocuparme", agregó Demichelis tras la derrota de River ante Vélez.

Por último, al ser consultado sobre la ausencia de jugadores de peso, sentenció: "Nacho sigue siendo el cerebro del equipo cuando le toque jugar porque es un chico extremadamente inteligente. Así como otros entró en la competitividad que tiene este gran plantel. Entre los volantes está Barco, De la Cruz, Aliendro, Enzo Pérez, Kraneviter, Echeverri, Colidio, Solari.... Hay una gran competitividad interna".