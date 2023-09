El argentino del Houston Dynamo que enfrentará a Messi en la final… ¡y lo tiene tatuado!

No será la primera, ni la última vez que un futbolista que tiene en el póster a Lionel Messi lo enfrente. Desde su arribo a Inter Miami para jugar en la MLS, fueron muchos los que llenaron de elogios al astro argentino, que esta noche tendrá a un rosarino como rival: Franco Escobar.

Los elogios de Escobar

Tiene 28 años, y debutó en el primer equipo de Newell's en 2015 bajo la dirección técnica de Carlos Picerni. Pasó por Atlanta United, volvió a Rosario en 2021, regresó a la MLS para jugar en Los Ángeles FC y ahora se sumó a Houston Dynamo. Un dato más del defensor, es que tiene una tatuaje enorme de Leo besando la Copa del Mundo en su pierna derecha.

"Tenerlo en contra va a ser difícil, pero bueno, creo que todos los que juegan en contra o lo tengan un ratito cerca lo van a disfrutar y para la liga es un lujo tenerlo a él. Enfrentarlo sería increíble. Es el más grande de todos los tiempos. Es argentino, es de Rosario, es de Newell's...".

"Es un sueño poder enfrentarlo, no me lo puedo imaginar, pero estaré completo como futbolista", expresó. Esta noche, entonces, Franco cumplirá su sueño cuando lo enfrente en la final de la US Open Cup. El partido se jugará a partir de las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será televisado por TyC Sports.

El tremendo tatuaje de Franco.

A dos meses de su llegada a Estados Unidos, el astro argentino buscará sumar su segundo título con Inter Miami. Messi ya conquistó la Leagues Cup con el equipo dirigido por el rosarino Gerardo Martino el pasado 19 de agosto y con 44 trofeos se convirtió en el futbolista más ganador de la historia.