Migue Granados reveló la pregunta a Messi que le pidieron eliminar de la nota: “La sacamos porque…”

La entrevista de Migue Granados a Lionel Messi desde Miami generó una enorme repercusión. Dado su estilo descontracturado y más extradeportivo, la charla entre el conductor del programa Soñé que volaba y el mejor futbolista del mundo recibió muy buenas críticas entre los seguidores del astro. No obstante, hubo una pregunta que no pudo estar en el corte final.

El video completo del ida y vuelta entre los rosarinos dura 40 minutos, pero la charla fue bastante más larga. En una de las emisiones posteriores del programa que sale por el canal OLGA, el humorista reveló un tema que le pidieron sacar: "Hay una parte en la nota de Messi que no quedó en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes", afirmó.

En otra charla distendida junto a Lali Espósito, Migue Granados dio a conocer el motivo por el que no quisieron hablar del hobby oculto de Messi: "Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete", acotó, mientras hacia la mímica de la boca cerrada.

Migue Granados y su afición por los juguetes y artículos coleccionables.

Claro, el cómico es un gran apasionado de los juguetes y otros artículos coleccionables de películas, como Toy Story. De hecho, la apertura de Soñe que volaba es una escena en la que él y el resto de los integrantes del programa son personajes del film animado.

Aunque Lali cambió de tema y Granados no lo nombró más, las redes sociales hicieron lo suyo y comenzaron a tejer conexiones sobre qué juguetes son los protagonistas del pasatiempo del 10. Algunos nombraron a Marvel, pero sus festejos como superhéroe recorrieron el mundo. Probablemente, habrá que esperar alguna historia o posteo en Instagram para conocer de qué se trata.