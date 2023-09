La frase de Martino sobre Messi y la final de la US Open Cup que preocupa en Inter Miami: “No es una…”

Lionel Messi no jugó el Clásico del Sol e Inter Miami lo sintió, pero pudo sacar un empate ante Orlando City. De cara a la final de la US Open Cup de este miércoles, Tata Martino resguardó a su capitán y también descansaron Jordi Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, el DT no se la jugó a la hora de confirmar la presencia del 10 ni de sus excompañeros en Barcelona.

Messi se retiró lesionado ante Toronto FC:¿llega a la final?

En conferencia de prensa, el entrenador argentino aseguró que seguirán de cerca a Leo, pero que no pondrá en juego el físico del astro: "Vamos día a día. Esperaré lo que me diga y cómo se siente. No es una decisión fácil, pero tomarnos nuestro tiempo para tomar la mejor decisión", sentenció.

Luego, el Tata agregó: "Es difícil hablar de porcentajes o probabilidades. Es una decisión dificil porque puede haber riesgos futuros". Tras la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo, el Inter Miami tendrá cuatro partidos para remontar cinco puntos y meterse en los playoffs de la MLS.

Este miércoles, las Garzas irán por el segundo título de su breve historia. Ante el conjunto texano, Messi y compañía buscarán gritar campeones de la US Open Cup en una final ante su gente, en el DRV PNK Stadium. Dicho encuentro será este miércoles a las 21:30 y tendrá la transmisión de TyC Sports.