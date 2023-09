La advertencia del capitán de Chile antes de enfrentar a Los Pumas: "Nos van a..."

Los Pumas consiguieron su primera victoria en el Mundial de Rugby 2023, pero estuvieron lejos de convencer desde el juego. No obstante, los triunfos siempre llevan tranquilidad y los de Michael Cheika ganaron aire de cara a lo que viene. Todo lo contrario a Los Cóndores, que registraron otra durísima derrota este fin de semana. Pese a esto, el capitán Martín Sigren ve estos partidos como una gran oportunidad para el rugby chileno.

En diálogo con Olé, el máximo referente del primer plantel mundialista de Chile señaló las cosas positivas del cruce que se avecina con Argentina en Nantes: "Tenemos una tremenda oportunidad para medirnos con un gran equipo en un escenario como es el Mundial, en lo que será nuestra despedida y tenemos que disfrutarla", afirmó.

Por otra parte, Sigre, que juega de ala en la segunda división de Inglaterra, advirtió los aspectos por los que podría pasar el partido de este sábado a las 10 de la mañana: "Son muy aguerridos. Vimos su partido ante Samoa en el que tuvieron 100 por ciento de obtención en las formaciones fijas y nos van a ir a buscar ahí. Con la rotación que seguramente hagan buscarán un juego dinámico y eso es muy peligroso, enfrentar a jugadores que quieren ganarse un puesto", advirtió.

Los Pumas van por su segunda victoria ante Chile, la Cenicienta del grupo.

Más allá de la explosiva entrevista que dio el coach Pablo Lemoine tras la goleada sufrida ante Inglaterra, Sigren ve cosas positivas para Chile en este Mundial de Rugby 2023: "Los primeros 20 minutos fueron para ilusionarse, estar en cero contra Inglaterra en el Mundial. Pero el corazón y la garra no te duran los 80 minutos y cometés errores no forzados, eso te agota. Terminamos desgastándonos. Es lo que tenemos que buscar, estamos a 60 minutos de competir con Inglaterra. Hace cuatro años el marcador era el mismo, pero con Canadá o Estados Unidos, además no le podíamos ganar a Brasil. Cuatro años después, estamos aquí en un Mundial", señaló.

Este fin de semana, Chile cerrará su primera participación mundialista y justo será ante Los Pumas. Luego, el conjunto argentino enfrentará a Japón con el pase a cuartos de final en juego. Mientras tanto, Inglaterra ya sacó pasaje a la siguiente fase.