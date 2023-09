La particular respuesta de Demichelis al “movete, River, movete” que cantaron los hinchas: “Me hace sentir que…”

River logró quedarse con los tres puntos de forma agónica. En el tercer minuto de adición, tras un excelente centro de Pablo Solari, apareció Salomón Rondón para marcar el único tanto de la noche anta Atlético Tucumán. Pese a haber dejado los tres puntos en casa, los hinchas del Millonario por momentos se impacientaron y lo hicieron notar.

"Movete, River movete...", se escuchó, y fuerte, en algunos pasajes del encuentro. Martín Demichelis, en conferencia de prensa, fue consultado sobre esta situación: "No siento que tengamos menos intensidad, la gente tiene derecho a cantar lo que quiera y si la gente canta nos sentimos muy fuertes. Me parece que no es una letra que ofende, al contrario, la gente quiere ganar y nosotros también. La gente canta y lo hace siempre, colma el estadio, es un apoyo y no es casual esa hegemonía que logramos en haber ganado 18 de 19 partidos que jugamos acá y seguramente intimide también a los rivales".

"No me molesta para nada y al contrario, me hace sentir que el grupo se pone muy fuerte. A veces si el rival hace el juego más directo no podés ejercer presión; si demora, se acaba la presión. Dependiendo del juego del rival podemos ser mucho más intensos o no, pero los rendimientos fueron otra vez muy buenos", añadió el DT de River.

Posteriormente, reafirmando su postura sobre el pedido de los hinchas, Demichelis añadió: "Recalco el esfuerzo, la constancia, la búsqueda hasta último momento ante un rival que venía de no perder los últimos 10 partidos y que le habían convertido solo dos goles. Quedó demostrado que es un equipo que repliega muy bien, nos permitió ser dominantes desde la posesión, las que tuvimos en el primer tiempo no las convertimos y después se hizo difícil".

Para finalizar con su análisis tras el triunfo de River, sentenció: "Intentamos por dentro, afuera, cuando jugamos tan lanzados en el campo rival, porque los centrales nuestros llegaron a quedar entre 15 y 20 metros por delante de mitad de cancha, si el rival está preciso te puede llegar como la del palo de (Mateo) Coronel, pero la mayor cantidad de tiempo posible jugando como hoy la recompensa llega. Llegó al final, me reconforta que un día laboral como hoy la gente vino y se pudo ir a la casa con los tres puntos".