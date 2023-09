La llamativa decisión de Demichelis que sorprendió a los periodistas tras el triunfo agónico de River

Este jueves, en un partido plagado de polémicas, River logró vencer al siempre complicado Atlético Tucumán en condición de local y, de esa manera, posicionarse en zona de clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional. Tras el encuentro, Martín Demichelis asistió a conferencia de prensa.

El técnico del Millonario se sentó ante los micrófonos como suele hacerlo habitualmente y comenzó a responder las preguntas de los periodistas presentes en el estadio. La particularidad fue que a siete minutos de haber llegado, y cuando muchos todavía no podían realizar sus consultas, tomó la decisión de pararse y dar por finalizada su charla.

El DT estuvo apenas siete minutos en conferencia de prensa.

Entre las pocas respuestas que dio, Demichelis se refirió al duelo ante el Decano: “Es un equipo que se repliega muy bien. Quiero destacar el carácter y la mentalidad del equipo, que no se rindió y lo buscó hasta el final” y en el mismo sentido agregó minutos más tarde: "El fútbol argentino es muy parejo. No hay partido fácil y hoy volvimos a sumar tres puntos. Me voy contento".

Con respecto al Boca-River que se avecina por la Copa de la Liga Profesional, expresó: “En 10 días se viene el Superclásico, pero como entrenador me ocupa mucho la recuperación de los jugadores y el partido que tenemos antes de visitante. Primero Banfield”.

"Va ser difícil sostener siempre el mismo once. Tengo un plantel rico con velocidad, experiencia, juventud, dinámica, tengo de todo. Depende de cómo vaya el día a día. Hoy decidí por el mismo once en busca de encontrar el mejor funcionamiento", sentenció Martín Demichelis.