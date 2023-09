Demichelis reveló por qué sacó a Enzo Pérez en el entretiempo: “Fue porque se…”

River le ganó como local por 1 a 0 a Atlético Tucumán y permitió el alivio para los dirigidos por Martín Demichelis, que con este triunfo acumula 9 puntos y quedó a un punto de Independiente y Argentinos Jrs en la pelea por ser el líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador probó varias variantes en un equipo que no logró torcer el marcador hasta el minuto 4 de adición por intermedio de Salomón Rondón, probablemente el cambio que más surtió efecto, porque ingresó desde el banco de suplentes por Borja y pudo conectar de cabeza para dar la victoria definitiva.

Otro sorpresivo cambio de Demichelis se produjo en el entretiempo y marcó la salida de Enzo Pérez por Matías Kranevitter, que jugó un buen segundo tiempo y se erigió como uno de los puntos altos de la remontada.

Inmediatamente, surgieron las dudas con respecto a la modificación de Enzo Pérez, justo después de que el DT viviera momentos de tensión con los referentes del plantel, encabezados por el mendocino. Sin embargo, el propio Demichelis explicaría el motivo después del encuentro.

"No fue táctico en absoluto. Fue de común acuerdo porque se le habían empezado a cargar los gemelos. Enzo viene de hacer un desgaste grandísimo el partido anterior cuando hizo un muy buen partido. Hoy también lo estaba haciendo pero él se me acercó y me comentó eso", señaló el DT.