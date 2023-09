Qué tatuajes se tapó Messi con un blackout porque no le gustaban: “Me los hice por hacer”

"No me gustaban los tatuajes que hice, me los hice por hacer". Como cualquiera, Lionel Messi también se arrepintió de algunos tattoos que se hizo en otros momentos de su vida. Por eso, el astro decidió taparse toda la pierna izquierda con un black-out, del cual resaltan un número 10, el escudo del Barcelona, una pelota, unas manos y la bandera argentina. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿cuáles se tapó?

En una entrevista relajada con Migue Granados, el rosarino se abrió sobre temas de su vida privada y no se enfocó tanto en el fútbol. Esto derivó en un desopilante momento en el que el mejor del mundo le señala a su humorista algo de sus tatuajes y este le repregunta si se arrepintió de hacerse la manga negra en su pantorrilla: "La típica de ir al tatuador: 'decime vos qué me puedo hacer, já' Y después la transformé un poco: le fui haciendo cosas del fútbol. Es más: le tendría que dar otra pasada, pero a esta altura ya no tengo ganas", expresó.

Esta decisión de taparse algunos tatuajes llegó en noviembre de 2016. Antes de mostrar algo prácticamente pintado de negro, la pierna izquierda de Messi mostraba una cruz bastante grande en la parte frontal de la tibia, rosas, alas, un corazón con el nombre de Thiago y un fondo con un efecto de nubes.

La evolución de los tatuajes de la pierna izquierda de Messi: ahora, casi todo eso está pintado de negro.

De toda esa combinación que fue sumando con el tiempo, Leo solo se dejó los más significativos y, lógicamente, los diseños que más le gustaban. Aunque ya es una costumbre ver su pierna con una parte negra casi en su totalidad, en su momento fue algo que impresionó a varios.

Así luce la pierna izquierda de Messi a partir de 2016.

Lógicamente, estos no son los únicos tattoos que tiene Messi. Su pierna derecha muestra las fechas de nacimiento de sus hijos y luego tiene una manga completa en su brazo diestro. Algunos quedaron y otros tuvieron que ser reemplazados, en la enésima muestra que al mejor de la historia también le suceden estas cosas.