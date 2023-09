Messi reveló qué le gustaría hacer en el fútbol tras retirarse como jugador: “Ser…”

"Tengo más años, tengo mil partidos atrás, el tiempo pasa para todos". El retiro de Lionel Messi es un tema que nadie quiere tocar, ni siquiera imaginárselo. Lamentablemente, es un hecho que está cada vez más cerca y el astro del fútbol mundial ya tiene algunos deseos pensados para cuando llegue el momento de colgar los botines.

En diálogo con Migue Granados para el canal de radiostreaming Olga, el capitán de la Selección argentina reveló que le gustaría seguir en el ambiente del fútbol: "No lo pensé y tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando lo que hago. Di un paso importante en el hecho de dejar Europa y venirme acá. No quiero pensar en el siguiente paso, sino en disfrutar lo que más puedo porque a mi lo que me gusta es jugar", expresó.

"Te gusta laburar. Digo, ¿lo tomas como un trabajo o seguis tomándolo como un niño que juega al fútbol?", preguntó Granados. Ante esto, Messi dejó en claro que es un trabajo, pero le gusta hacer lo que hace: "Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta. Si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chiquito y que disfruto haciéndolo", sentenció.

Luego, el rosarino habló sobre su futuro: "¿Qué voy a hacer? No sé. Obviamente me gusta todo lo relacionado con el fútbol. Me gusta estar con chicos, enseñar... me gusta ser director deportivo también. Pero bueno, no sé para donde voy a ir", señaló.

Por lo pronto, Messi aseguró que está compenetrado en la temporada de MLS con Inter Miami, equipo con el que jugará otra final el próximo miércoles. Además, confirmó su presencia en la Copa América 2024, pero no quiso jugársela con el Mundial 2026: "Quiero llegar a la próxima Copa América en buenas condiciones, después se verá cómo estoy. No pieno en la próxima Copa del Mundo, los años pasan y tengo que ver cómo estoy", concluyó.