La tajante respuesta de Gago a los silbidos e insultos de los hinchas de Racing: “Yo siempre estoy…”

Racing zafó en la última jugada y consiguió una victoria agónica ante Newell's cuando el Cilindro de Avellaneda explotaba contra los jugadores, dirigentes y Fernando Gago. Precisamente, el DT fue silbado en la previa y recibió varios insultos incluso después de la victoria: "Andate Gago, la p... que te parió", se escuchó en algunos sectores de la cancha.

Sin embargo, el entrenador se mostró con mucha calma en la conferencia de prensa y no entró en polémicas: "Yo siempre estoy agradecido con la gente porque vienen, están acá, intentan que el equipo reciba un mensaje y los contagie. Como siempre digo, que el equipo contagie de adentro hacia afuera

Luego, Gago fue consultado por sus dichos tras la eliminación en la Copa Argentina, cuando había asegurado que Racing no estaba obligado a ganar la Copa de la Liga que lo tiene como puntero de la zona B: "Ganar un título no es tan fácil. Repito la misma respuesta que di el otro día, que creo que se malinterpretó. Tenemos la obligación de tratar de ser campeones, no te voy a decir que vamos a salir campeones porque hay muchos otros equipos que quieren ser campeones", expresó.

Sobre la victoria ante Newell's, el entrenador resaltó: "Hicimos un partido muy completo ante un gran equipo. Fue un partido de muchos duelos individuales. La muestra de carácter y la forma de jugar no lo veo solo por el resultado. Tenemos que seguir de la misma manera, el partido fue una explosión en los últimos minutos".

Tras esta victoria, Racing es el único líder de la zona B con 11 puntos. Con el objetivo de meterse en la próxima Libertadores 2024, la Academia buscará seguir escalando en la tabla general y tiene dos partidos difíciles para ello: Godoy Cruz en Mendoza y el clásico de Avellaneda ante Independiente.