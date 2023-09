La sincera respuesta de Messi al ser consultado sobre sus verdaderas amistades: "Tengo..."

Lionel Messi fue el protagonista principal de una distendida entrevista junto a Migue Granados para el canal de YouTube de Olga TV. Entre los diferentes temas que tocó el mejor jugador del mundo, se refirió a las diferentes amistades que ha cosechado a lo largo de su vida.

Para comenzar, el Goat expresó: “Tengo pocos amigos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta. No era nada como ahora. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación".

"Empiezo a jugar en Newell’s a los 6 años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela de chico. De chico no, pero después me fui y tuve un par de años que no nos comunicábamos ni hablábamos, era jodido. Ya con 16 o 17 años nos reencontramos pero arrancamos mas tarde", añadió Messi.

Con respecto a su relación con los diferentes compañeros que ha tenido en la Selección argentina, contó: "De la selección tengo amigos, la generación anterior compartí mucho con ellos también, Masche, el Pocho, el Kun... Desde que llegué lo vi una vez nomás, apenas llegué, fuimos a comer a la casa y vino al partido y a los dos o tres días se fue para España, estuvo en Barcelona, siguió de gira y anda en Argentina”.

“Después nos hicimos amigos con muchos, si bien es un grupo muy unido, en 25 o 30 jugadores tenés mas afinidad con unos u otros. Con Fideo estuvimos toda la vida juntos. Estuvimos también juntos en París”, sentenció Messi, desde su casa en Miami junto a Migue Granados.