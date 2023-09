La frase bomba de Messi sobre la posibilidad de jugar en Newell's: "Después de ser campeón del mundo..."

En diciembre de 2022, Lionel Messi alcanzó el único título que le faltaba a su irrepetible carrera. Luego de conquistar la Copa del Mundo con la Selección argentina, todo lo que llegue tiene la sensación de ser "de yapa" para el 10, ya sea un nuevo Balón de Oro o algún título en Estados Unidos. Pese al poco tiempo que le queda de carrera, hay gente que todavía tiene el sueño de ver al mejor del mundo con la camiseta de su querido Newell's Old Boys.

Este jueves se estrenó la entrevista de Leo con Migue Granados, un encuentro 100% rosarino en Miami. Allí, el humorista y conductor de radio le preguntó al astro por la posibilidad de vestir los colores de la Lepra: "Siempre estuvo la idea, y más después de ser campeón del mundo de poder, disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell's. De chiquito iba a la cancha y era mi sueño", expresó el 10.

Además, su llegada al Coloso podría darse en un momento similar al de Ángel Di María a Rosario Central, lo que regalaría un clásico de Rosario histórico por dónde se lo mire. No obstante, el 10 no quiso comprometerse: "Voy a hablar por mí y no por Fide [...] Yo le decía que iba a ser de esa manera", aseguró al recordar el buen recibimiento de la gente de Newell's al campeón del mundo con pasado canalla en la despedida de Maxi Rodríguez.

El recordado homenaje de Messi a Maradona tras el fallecimiento de Diego: camiseta icónica de Newell's.

"La verdad no sé, Fide no sé... lo mío, ya te digo...", remató Messi ante la insistencia de Granados por el regreso a su ciudad natal. Por lo pronto, el mejor del mundo se dio el gusto de jugar ante un Coloso Marcelo Bielsa repleto de leprosos en junio de este año.

Feliz en Estados Unidos, Messi puso el gancho con Inter Miami en un contrato por tres temporadas. Cuando este finalice, el astro tendrá 39 años, misma edad con la que llegaría al Mundial 2026. De hecho, la entrevista en OLGA fue la enésima ocasión en la que Leo puso en duda su presencia en lo que sería su sexta Copa del Mundo.