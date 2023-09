La advertencia de Tata Martino sobre la salida de Messi en la goleada de Inter Miami: "Creo que..."

Apenas transcurrían 36 minutos del primer tiempo cuando Lionel Messi pidió el cambio. Allí se acabó su tan ansiado regreso a las canchas con Inter Miami y comenzaron a sonar las alarmas en South Beach. Pese a la salida de su mejor jugador y capitán, las Garzas pudieron resolver el encuentro ante Toronto FC y escalaron en la tabla. Luego del encuentro, Tata Martino explicó los motivos detrás de la salida del 10.

En conferencia de prensa, el DT argentino habló de la molestia física que llevó al prematuro final de la vuelta de la Pulga al DRV PNK Stadium: "No era el plan, sí estaba estipulado que no jugara todo el partido. Vino una jugada ofensiva y sintió algo. Creo que esa famosa cicatriz que tiene le molestó. vamos a ir día a día, tranquilos. No hay ninguna chance de que jueguen el domingo. Veremos para la final del miércoles", disparó.

Luego de esa advertencia, Martino se mostró esperanzado ante la posible gravedad de la lesión de Messi: "En principio es una cicatriz sobre una lesión vieja. En la Selección Argentina no tenía lesión muscular. Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, que no hay lesión muscular. Pero debemos ser cautos y esperar", expresó.

Messi pidió el cambio a los 36 minutos del primer tiempo

Por otra parte, el Tata también se refirió a la salida de Jordi Alba y lo puso bajo los mismos términos que la de Leo: "Por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las mismas molestias que venían teniendo. No se me antoja como nada nuevo", agregó, con un poco más de tranquilidad.

"Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos a ir día a día", concluyó Martino. Más allá de una nueva edición del Clásico del Sol ante Orlando City el domingo, los cañones de Inter Miami apuntan a la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo el próximo miércoles. ¿Llegará Messi?