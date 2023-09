El anuncio de Messi que esperaba Inter Miami tras perder por goleada: cuándo vuelve

La visita del Inter Miami a Atlanta no salió como se esperaba. Este sábado, el conjunto de Tata Martino no contó con Lionel Messi y perdió por goleada con un categórico 5-2. Esta fue la primera derrota de la era Leo en Florida, pero las Garzas tendrán revancha rápidamente y con el 10 en cancha.

El posteo de Messi que anuncia su regreso: será ante Toronto FC este miércoles.

Luego de ser reemplazado ante Ecuador y no ser convocado en Bolivia, Messi no fue de la partida ante Atlanta United y se quedó en South Beach con su familia, comiendo pizza y "dirigiendo" al equipo Sub 12 de Inter Miami, división en la que juega su hijo Thiago. Con la caída ante un rival directo, la presencia del mejor del mundo es imperiosa para su equipo, que volverá a las canchas este miércoles.

El capitán de la Selección argentina y compañía enfrentarán a Toronto FC. El conjunto canadiense, una de las tres franquicias del país vecino en la MLS, viene último en la Conferencia Este. De hecho, está a seis puntos de Inter Miami, por lo que la victoria debería ser una obligación.

La tabla de la Conferencia Este: Inter Miami, a siete puntos del repechaje de playoffs.

Además, el equipo dirigido por Tata Martino no tiene margen de error si quiere llegar a los playoffs. La derrota ante Atlanta United no le permitió acercarse más a DC United, equipo que marca la línea para el repechaje a la postemporada y se ubica a siete puntos del Inter Miami.

Desde las 20:30 de este miércoles, Messi volverá a las canchas tras perderse los últimos tres partidos del equipo de Florida. Como cada encuentro de la MLS, el duelo ante Toronto FC se podrá ver por el MLS Season Pass de Apple TV.