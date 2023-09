La tajante sentencia de Demichelis tras la necesitada victoria de River: "Esta institución merecía..."

Las últimas semanas de River tuvieron un marco totalmente ajeno a lo que se acostumbra en Núñez. La incertidumbre y los conflictos internos estuvieron a la orden del día, por lo que el partido ante Arsenal en el Monumental era un buen termómetro para el equipo y su relación con el hincha. Tras la victoria por 3-1, Martín Demichelis fue tajante sobre la necesidad que había de revertir el panorama.

En conferencia de prensa, el entrenador dejó en claro que el club debía tener un resultado favorable para comenzar a disipar las dudas: "Agradecerle a la gente que volvió a llenar el estadio. Nos hicieron sentir muy fuertes y demostramos que acá somos más fuertes. Todos trabajamos para esta institución. Lo dije en Vélez post partido. Hoy fue una muestra de carácter, no tenía duda de que lo íbamos a hacer", expresó.

Luego, Demichelis dejó un grandilocuente mensaje para el mundo River: "A seguir trabajando para recuperar la mística de lo que fue el verdadero River, el equipo campeón", aseguró. Con esta victoria, el Millonario llegó a las 17 victorias consecutivas como local, una marca histórica.

Por otra parte, el DT se molestó ante una pregunta sobre los altibajos del Millonario en el triunfo, especialmente en el segundo tiempo: "Vi 80 minutos buenos, solo hubo 10 en los que el equipo rival, con necesidad imperiosa de sacar puntos, fue a todo o nada y nos incomodó. Lo supimos llevar adelante. Somos el único equipo que metió 10 goles. Estamos buscando nuestro mejor andar", disparó.

Finalmente, Demichelis explicó algunas decisiones en el armado del once inicial: "Analizo a diario el plantel y Milton [Casco] se entrenó fenomenal estas dos semanas. No sólo desde lo técnico/táctico sino desde lo físico. Tenía que tomar una decisión difícil si Milton o Enzo (Díaz). Y me decidí por Santi Simón que también lo hizo bien", concluyó.