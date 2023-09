¿Messi DT de Inter Miami? La imagen del astro que revolucionó las redes

Mientras el plantel estaba en Atlanta para disputar un nuevo partido de la MLS, Lionel Messi aprovechó el sábado para acompañar a su hijo Thiago, quien volvió a jugar con la Sub 12 de Inter Miami. Con su mate en mano, el astro argentino estuvo sentado en el pasto pero no se aguantó las ganas y terminó dando indicaciones.

Luego de terminar de entrenar en el gimnasio para fortalecer el isquiotibial derecho afectado por una molestia muscular que no le permitió viajar, Messi se quedó en el predio del club de Florida, acompañado por Mateo y Ciro, los menores de la familia.

En el video que se viralizó, Leo saludó a todos los chicos que notaron su presencia pero apareció una foto que sorprendió a todos. La Pulga estuvo muy activo siguiendo el partido y hasta se animó a ordenar a los chicos mientras jugaba, algo que generó la reacción de los fanáticos que ya se lo imaginan siendo DT cuando cuelgue los botines

Leo dando indicaciones, con Mateo de fondo.

En una conferencia de prensa que brindó el viernes, Gerardo Martino, aclaró que Messi "está bien" pero que administrará su esfuerzo para no sufrir lesiones. "Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo", avisó el Tata.

Hasta el 18 de octubre próximo, Inter Miami disputará ocho encuentros, incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27, de local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. Sumada la doble fecha de octubre por las Eliminatorias (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), Messi tendrá diez partidos en 33 días.