El particular cambio que evalúa Demichelis en el ataque de River, antes de enfrentar a Arsenal

River vuelve a la acción oficial este domingo desde las 19.30 en el estadio Monumental, cuando enfrente a Arsenal en el marco de la fecha cuatro de la Copa de la Liga Profesional. Mientra el plantel se prepara para este compromiso, el entrenador Martín Demichelis define el equipo, que puede tener una sorpresiva modificación.

En principio, el DT no va a ensayar para este partido ante Arsenal. Mucho menos desde el arranque, en un 11 que se espera que sea muy similar al que viene utilizando en los últimos partidos. Sin embargo, hay una modificación que Demichelis tiene en mente y ya trabajó, que implica modificar la posición de Facundo Colidio.

Colidio podría empezar a jugar de 9.

El entrenador quiere ver cómo funciona el flamante refuerzo de River en la posición de centrodelantero, que parece hoy destinada a Miguel Borja, con la competencia de Salomón Rondón. Para eso, el fin de semana pasado ya lo probó ante la Universidad Católica de Chile, en una prueba amistosa.

El delantero es Tigre suele ocupar un lugar que está sobrecargado de variantes con Solari y Barco en un gran nivel, por lo que el DT quiere agregar variantes al funcionamiento, sabiendo que Colidio tiene facilidades para moverse por todo el frente de ataque y puede ser muy eficiente en la primera presión.

A priori, como mencionamos, no sería una variante para el próximo partido ante Arsenal y probablemente no surja desde el arranque en otro compromiso, pero no sería extraño ver al joven de 23 ingresar por el colombiano en alguna ocasión particular, relegando a Rondón a la tercera posición en el puesto.

Demichelis sabe que con su plantel, de 30 futbolistas, será difícil administrar los minutos para cada jugador.