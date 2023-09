Leo Campana reveló una particular anécdota con Messi en Inter Miami: "Estaba tomando mate y le dije..."

Aunque parecía difícil creerlo, tras tocar el cielo del deporte con la Selección argentina, Lionel Messi dejó las grandes marquesinas del fútbol mundial para jugar en la MLS para el Inter Miami. Ahora, a pesar de que ya pasaron 11 partidos y un título, hay personas a las que les cuesta asimilar la noticia.

Uno de ellos es el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, uno de los compañeros del 10 en el equipo de Miami, quien está pasando por un gran momento en el equipo y fue figura el partido pasado ante Kansas, el primero con la ausencia de Messi desde que llegó (estuvo afectado a la Selección).

Leonardo Campana durante el último encuentro con Kansas.

Consultado por el hecho de si le había costado asimilar la presencia de Messi en el equipo, Campana decidió responder con una anécdota que retrata lo difícil que fue asimilarlo para él. "Cien por ciento. Asimilé todo hace poco en Los Ángeles (jugaron el 3 de septiembre). Nos sentamos en el bus, íbamos al estadio. Leo (Messi) estaba tomando mate y le dije si me daba. Empezamos a tomarlo, miré el mate y vi que ponía los nombres de los hijos, y fue como si se me viniera todo encima. Yo creo que aquí todos estamos igual, hay algunos que todavía no lo asimilan. Sí, demora un poco asimilar todo lo que estamos viviendo", relató.

Juntos, el equipo obtuvo la Leagues Cup, jugará la final de la Copa US Open y mantiene las esperanzas de clasificar a play off de la MLS. Al ecuatoriano le preguntaron para qué está el equipo con las nuevas incorporaciones. "Inter Miami está para ser campeón de las tres cosas, no tengo duda de que es la mentalidad que tenemos todos, no me quito de la cabeza los tres campeonatos”, señaló.

El próximo 27 de septiembre, el equipo de Martino disputará la chance de obtener su segundo título en la historia, ante Houston Dynamo, en la final de la US Open Cup. Campana sabe que tienen ventaja si cuentan con Messi, y retrata el motivo: "Por el simple hecho de jugar con Leo, Jordi Alba y Busi se ha elevado el nivel de confianza en muchos jugadores. El hecho de jugar con estos tres grandes te da confianza, saber que vas a saltar al campo y vas a obtener un resultado positivo. El nivel de competitividad, la mentalidad que ellos imponen en cada entrenamiento y en cada juego te acaba contagiando".