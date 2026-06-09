Al borde de la tragedia: una cámara cayó sobre el campo de juego en pleno amistoso entre Hungría y Kazajistán
Una "cámara araña" se desplomó repentinamente en pleno partido, una escena que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.
Un momento de enorme preocupación se vivió durante el amistoso entre Hungría y Kazajistán cuando una cámara aérea suspendida por cables, conocida popularmente como "cámara araña", cayó de manera repentina sobre el campo de juego. El episodio ocurrió en el estadio Nagyerdei, de la ciudad de Debrecen, y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
El incidente se produjo mientras el encuentro transcurría con normalidad. De un momento a otro, el sistema utilizado para capturar imágenes desde las alturas perdió estabilidad y se desplomó sobre el césped a escasos metros de los futbolistas. Por fortuna, ningún jugador ni integrante del cuerpo arbitral fue alcanzado por el dispositivo.
Impacto en Hungría-Kazajistán por la caída de una cámara en el campo de juego
Tras algunos minutos de incertidumbre y las correspondientes verificaciones de seguridad, el partido continuó sin mayores inconvenientes. El susto quedó atrás y el foco volvió al juego, que terminó con triunfo de Hungría por 3 a 1 luego de comenzar en desventaja por el gol de Sergey Maliy a los 9 minutos.
En el complemento apareció la reacción del conjunto local. Dominik Szoboszlai marcó el empate a los 52 minutos, András Schäfer dio vuelta el resultado y Rajmund Tóth selló la victoria. Además, Kazajistán terminó con un jugador menos por la expulsión de Maksim Samorodov, que vio la segunda tarjeta amarilla.
La caída de la spidercam desde otro ángulo
El episodio se sumó a una serie de situaciones llamativas registradas en amistosos internacionales durante los últimos días. Sin embargo, la caída de la cámara en Hungría fue la que más repercusión generó por el riesgo que implicó para los protagonistas. Lo que pudo haber sido una tragedia terminó apenas en un gran susto que recorrió el mundo a través de las redes.
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