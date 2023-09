El tremendo exabrupto de un periodista paraguayo al criticar a Barros Schelotto: "No le da ni para dirigir..."

La Selección de Venezuela le ganó por 1 a 0 como local a su par de Paraguay, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial de 2026. El duelo de entrenadores argentinos fue para Fernando Batista contra Guillermo Barros Scheletto, que quedó en el centro de la crítica de la prensa de paraguay.

En el programa Mesa con EVP, emitido por la señal ABC de Paraguay, el periodista Enrique Vargas Peña fue muy crítico con el entrenador. En un editorial, señaló: "Lo que yo he visto como hincha es un equipo paraguayo jugando de chiquitito. Voy a decir algo en serio, con un pelotudo disfrazado de director técnico, que no sabe ni que la pelota es redonda. Viene a pontificar, como si fuera científico, para decir el disparate de que con un equipo como Venezuela hay que jugar a la defensiva".

Luego, agregó: "Y por supuesto que este inútil de Barros Schelotto, no le da ni para dirigir a Tacuarí. Que le trajeron para repetir lo que ya se hizo con (Eduardo) Berizzo y los anteriores. Nuestros jugadores... Les queremos vender a (Andrés) Cubas, le queremos vender a (Iván) Piris y entonces tenemos que jodernos nosotros los paraguayos para que ustedes, badulaques de mierda, se vayan llenando los bolsillos con la plata de Ueno, de Shell y de todos los auspiciantes que están poniendo guita con la esperanza de que vayamos a alguna parte. Ustedes son una basura, pero la basura más grande es Robert Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol)".

Después del partido, disputado en el estadio Monumental de Maturín, el entrenador argentino hizo una autocrítica: "Fue un partido muy parejo, dividido, pero no tuvimos las chances que me hubiera gustado tener". Luego, agregó: "Intentamos por fuera porque tenemos jugadores que tienen esas virtudes. Me gustó que el equipo siempre estuvo metido en el partido".