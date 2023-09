Scaloni explicó por qué Messi no estuvo entre los convocados ante Bolivia: "Intentó, pero..."

La goleada de la Selección argentina ante Bolivia hizo olvidar por completo que Lionel Messi no estuvo entre los convocados. El funcionamiento del once que plantó Lionel Scaloni rozó la perfección, por lo que el 10 pudo tener un descanso tranquilo en el banco de suplentes junto al resto de sus compañeros. Más allá del gran rendimiento, el DT explicó las razones detrás de la decisión.

Como se supo en la previa al partido, el mejor del mundo no apareció en la nómina para enfrentar al conjunto boliviano por una sobrecarga muscular en el isquitiobial. No obstante, Scaloni ahondó en detalles en la conferencia de prensa: "Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse pero no se sentía cómodo y por eso no lo arriesgamos", afirmó.

Además, el entrenador campeón del mundo marcó el gran punto a favor que tuvieron sus dirigidos en La Paz: "La virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota y, a partir de ahí, establecer el ataque en base a la posición de nuestros jugadores. Creo que fue un partido completo", señaló.

Luego, Scaloni agregó: "Tenemos un grupo de futbolistas que juega muy bien con la pelota, esa es nuestra fórmula. Todo es mérito de ellos. Hay momentos en los que hay que sufrir y este equipo sabe hacerlo".

Ahora, Messi volverá directamente desde Bolivia a Estados Unidos para retomar su actividad con Inter Miami. En principio, sería titular ante Atlanta United el próximo sábado, aunque su físico no está al 100%.