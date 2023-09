Scaloni confirmó el once de la Selección argentina: qué pasó con Messi

La Selección argentina disputará la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el cual se organizará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. Luego del triunfo ante Ecuador, el elenco nacional visitará a Bolivia este martes desde las 17 (hora de Argentina).

Luego de la incertidumbre que se generó en torno a la situación de Lionel Messi, quien días atrás se realizó estudios, Lionel Scaloni tomó una importante decisión. El mejor jugador del mundo no será parte del once inicial y su lugar lo ocupará otro de los históricos: Ángel Di María.

Confirmado: Leo Messi no va a ser titular contra Bolivia. pic.twitter.com/96RgbSg7wD — Gastón Edul (@gastonedul) September 12, 2023

El director técnico no solamente descartó al rosarino del once inicial, sino que también lo dejó fuera del banco de suplentes, por lo que no podrá sumar minutos y, al menos hasta la próxima fecha FIFA no podrá superar a Luis Suárez como el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas.

En este contexto, sin Lionel Messi en la consideración, la Selección argentina formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González.

La decisión de Scaloni se basa en las molestias que el GOAT padece en sus isquiotibiales. Por esto, y por la exigencia extra que supone jugar en la altura de La Paz, es que el mejor jugador del mundo quedó fuera del banco de los relevos.