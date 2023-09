La picante sentencia de un exjugador de Bolivia sobre Argentina y Messi: "A Leo la altura lo..."

La Selección argentina disputará mañana la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia, en la siempre complicada altura de La Paz. El equipo de Scaloni, que comenzó venciendo a Ecuador, buscará salir airoso de un reducto donde alternó buenas, muy buenas y derrotas históricas, como aquel 1-6 con Diego Maradona como DT.

En la previa del encuentro, José Carlos Fernández habló al respecto y lanzó una fuerte sentencia sobre Lionel Messi: "Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata".

"No veo mucha diferencia. Argentina siempre es superior, pero siempre está asustada de ir a jugar a La Paz. Es un común denominador de todas las selecciones. Siempre va a asustada a pesar de que ha sacado resultados importantes en su momento", agregó el exarquero del seleccionado boliviano en diálogo con DSports.

Luego, para cerrar, se refirió a los efectos que padecen los equipos que visitan La Paz y tildó de exageradas algunas declaraciones al respecto: "La altura no gana sola. Bolivia no va al Mundial desde 1994. Es complicado jugar en La Paz, pero tenés que jugar diferente. Son estrategias y Scaloni ya lo hizo en su debut y le salió bien".

El 13 de octubre de 2020 el equipo albiceleste venció a Bolivia después de 15 años en el Hernando Siles. Empezó perdiendo (con otro gol de Moreno Martins) y lo dio vuelta con los tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.