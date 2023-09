El DT de Sporting KC explotó contra el árbitro tras la derrota ante el Inter Miami sin Messi: "Realmente me..."

Antes de la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami iba último en la Conferencia Este de la MLS y estaba a 14 puntos del repechaje de los playoffs. Como es de público conocimiento, el mejor jugador del mundo provocó un giro de 180 grados en el equipo y lo lideró al título de la Leagues Cup, a la final de la US Open Cup y comenzó a remontar en la tabla de la liga. Dada su vital importancia en el momento del equipo, se creía la ausencia del 10 por su compromiso con la Selección argentina iba a ser imposible de disimular. No obstante, los de Tata Martino vencieron a Sporting KC por 3-2 en la noche del sábado y el DT rival se fue muy caliente con el árbitraje.

El conjunto de Kansas City comenzó 1-0 arriba en el marcador, pero se fue al entretiempo perdiendo por un doblete del ecuatoriano Leo Campana. Luego, Inter Miami se puso 3-1 con un gol de Facundo Farías que llegó tras una avivada de Sergio Busquets, que jugó rápido un tiro libre por mano mientras el árbitro hablaba con un jugador visitante. Esto fue lo que hizo estallar al entrenador Peter Vermes en conferencia de prensa: "Si vas a cobrar esa mano, que no es mano, no podes estar hablando con un jugador nuestro y dejar que jueguen rápido. En esa situación, debió retroceder, eso es lo que realmente me molesta", expresó.

Además, el DT de Sporting KC, que está a dos puntos de los playoffs en la Conferencia Oeste, agregó que esa decisión del referí Ismail Elfath cambió el curso del encuentro en el DRV PNK Stadium: "El árbitro quiso jugar rápido todas las veces y no trató de la misma manera cuando nosotros queríamos hacerlo a cuando lo hacían ellos. Me gusta este árbitro, pero esas dos jugadas... creo que eso cambió todo el partido", sentenció.

Por otra parte, Vermes, que lleva 14 años dirigiendo al equipo, habló sobre los dos goles que convirtió Campana, uno de penal y otro tras un gran centro de Deandre Yedlin: "Jugamos contra un equipo que está en una gran racha. Lo del penal es algo que no podemos controlar, el segundo gol... puede pasar. alguien tira un buen centro, otro lo cabecea, puede pasar", concluyó.

Con un tono de mucho fastidio, el DT de Sporting KC ni siquiera dejó tiempo a preguntas por Messi o Inter Miami, ya que respondió dos preguntas y se marchó de la sala. Cabe destacar que Vermes ya venía caliente en la semana, ya que perdió varios jugadores por la fecha FIFA, tal como le pasó al Tata Martino con el astro, Benjamín Cremaschi y el finlandés Taylor.