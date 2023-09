La jugada decisión que tomó el nuevo refuerzo de Independiente tras ser presentado

La llegada de Santiago Toloza a Independiente ya es oficial. El exfutbolista de Arsenal de Sarandí ya concretó su primera práctica en el plantel que comanda el DT Carlos Tevez y fue presentado en las redes sociales de la institución, con distintas y llamativas publicaciones.

El futbolista de 20 años fue adquirido por Independiente a Talleres de Córdoba, el club que lo formó, en un 70 por ciento de la ficha por un valor de 1,2 millones de dólares. Firmó contrato hasta diciembre de 2026. Llega tras su última y destacada experiencia en Arsenal de Sarandí, donde estuvo a préstamo desde el equipo cordobés y disputó 26 partidos, en los que marcó 6 goles.

Santiago Toloza fue presentado en Independiente.

Con estos antecedentes, el futbolista es uno de los que genera ilusión en los hinchas del Rojo. Más aún luego de las declaraciones de Tevez, quien expresó: "Toloza me da el uno contra uno que me falta y es un jugador muy completo que me puede servir muchísimo"".

Para colmo, el futbolista tomó este viernes una medida muy osada que tiene vínculos con la rica historia del club. El joven asumió el compromiso de portar un número de camiseta histórico para el club, la 10 que portó nada menos que su máximo ídolo, Ricardo Enrique Bochini.

La camiseta está disponible desde la partida de Alan Soñora. Otros futbolistas que la usaron y fueron referentes de la institución son Daniel "Rolfi" Montenegro, Federico Insua y Hernán Fredes. En el último tiempo la portaron Alan Velasco, Martín Benítez, Fernando Gaibor, Walter Erviti, Cristian "Cebolla" Rodríguez o Matías Pisano.