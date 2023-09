La fuerte sentencia de Tevez sobre Messi y el Mundial 2026: "Se va a dar cuenta de que..."

A días del debut en las Eliminatorias para el Mundial 2026, la ilusión popular es que Lionel Messi vista la camiseta de la Selección argentina en Estados Unidos, Canadá y México. Su llegada a la MLS arrojó ciertas dudas acerca del nivel del 10 de cara a la próxima cita, pero también algunos se ilusionan con que sea un guiño, dado que Norteamérica será la sede de la defensa del título. No obstante, Carlos Tevez está del lado de los pesimistas en esta cuestión.

En diálogo con Clarín, el entrenador de Independiente, excompañero del mejor del mundo en la Albiceleste, se refirió a la posibilidad de que el capitán de la Scaloneta llegue en condiciones para afrontar su sexto Mundial: "Yo creo que no. Por la edad y porque, a medida que vaya llegando el Mundial, se va a ir dando cuenta de que no es el mismo", expresó.

Luego, Tevez, que compartió dos planteles mundialistas con Messi, agregó: "Se va a dar cuenta que, si quiere estar, le van a exigir lo mismo que cuando tenía 20 años. Por esas cuestiones yo creo que no se va a presentar".

Messi y Tevez en la Copa América 2011.

Aunque de una forma bastante cruda, el Apache señaló cuestiones que el propio Leo marcó cada vez que le preguntaron por su presencia en el Mundial 2026. Es más, el líder de los campeones reiteró en varias oportunidades que no se ve disputando su sexta Copa del Mundo.

Como era de esperarse, las redes sociales tuvieron una reacción negativa hacia los dichos de Tevez. No obstante, Carlitos no tuvo más que palabras buenas para Messi: "Cuando a uno no le quedan más cosas por conseguir, es difícil seguir jugando. Pero Leo sigue haciendolo a un muy alto nivel, mete goles y da asistencias. ¿Qué puedo decir de él? Juega un fútbol totalmente diferente", concluyó.