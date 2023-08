Qué dijo Coudet sobre River tras sacarlo de la Libertadores con Inter: “Eliminamos a un rival que era…”

Eduardo Coudet tuvo su primera gran alegría desde que llegó a Inter de Porto Alegre. El Chaco agarró un equipo que estaba confundido, lo acomodó y protagonizó la primera gran sorpresa en la Copa Libertadores al eliminar a uno de los candidatos a quedarse con el certamen, River Plate.

El DT, identificado también con el club de Núñez, lo dijo tras lograr el pase a cuartos: "Eliminamos a un rival rival que era candidato al título. Estaban jugando muy bien, y tiene grandes jugadores. Nosotros estamos evolucionando, día a día mejoramos. Creemos que estamos mejor que en nuestro primer partido".

"Me tocó dejar afuera a un rival con el que estoy relacionado, yo, Lucho (González), Gaby (Mercado), gente amiga del lado de enfrente. Uno trata de ser respetuoso. Teníamos confianza de que vamos a seguir mejorando. El mérito de esto es todo de los jugadores. No me voy a cansar de resaltarlo. Debemos resaltar las actuaciones de ellos. Fue muy difícil", agregó.

En la misma línea, continuó: "Estamos trabajando fuerte respetando los tiempos de ese cambio. Siempre vamos con el tiempo, no hace tres semanas que estamos aquí. Nos jugábamos una parada muy difícil. Cuando me fue a buscar la dirigencia sabía que íbamos a pasar esto, me pone muy contento".

"Más allá de los jugadores y los nombres, intento que mis equipos sean protagonistas en cada juego, para eso nos preparamos. No encuentro méritos míos, solo intento darles herramientas a los jugadores", explicó el Chacho, que ahora deberá sortear la altura de La Paz ya que tendrá que enfrentar a Bolívar en los cuartos de final.