Las 7 principales ausencias en el plantel de Los Pumas para el Mundial y los motivos que dio el DT

Michael Cheika, entrenador de Los Pumas, confirmó este mediodía el plantel de 33 jugadores que disputará el Mundial Francia 2023 que comenzará el 8 de septiembre y finalizará 28 de octubre. La convocatoria tiene algunas sorpresas, pero además hay ausencias llamativas con respecto a quienes iniciaron este proyecto con el head coach australiano.

Matías Orlando (en el año disputó solo 27 minutos ante los All Blacks), Santiago Cordero (titular el último partido ante los Springboks en Vélez), Lucas Paulos (enfrentó a Australia y Sudáfrica), Tomás Albornoz (jugó los dos partidos ante Sudáfrica), Sebastián Cancelliere (titular ante los All Blacks), Lucio Sordoni (estuvo ante Nueva Zelanda) y Bautista Delguy (no jugó ante los All Blacks por una lesión), son los nombres más fuertes que se quedaron afuera de la Copa del Mundo.

Durante el anuncio, Cheika explicó los motivos por los que se decidió por algunos jugadores: "Matías Orlando es un jugador icónico de Los Pumas. Fue una decisión muy difícil, pero decidimos tomar cuatro centros". Luego, sobre Albornoz, explicó: "Decidimos tomar dos aperturas. Vamos con la experiencia de Nico Sánchez, que ya estuvo en tres Mundiales".

Al ser consultado por Cordero, contó: "Necesitábamos dos fullbacks que son fullbacks. No wingers que son fullbacks. Que tengan claro este rol. En el rugby moderno, con muchos equipos que nosotros tenemos en nuestro grupo que usan el juego aéreo y el pie, es muy importante tener muy en claro el posicionamiento de 15".

Los Pumas se enfrentarán a España el sábado 26 de agosto en un test match a disputarse en el estadio del Atlético de Madrid con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby. Después de ese compromiso, el último antes del Mundial, el plantel argentino partirá a la ciudad de Nantes para encarar la recta final.