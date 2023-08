La importante decisión de Demichelis con el plantel post revancha con Inter

El próximo martes, en Brasil, River buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida, disputada a inicios de la semana en el estadio Más Monumental, el dueño de casa logró revertir el resultado y quedarse con el triunfo por 2-1, gracias al doblete de Pablo Solari.

Mientras prepara lo que será su viaje a tierras brasileras, Martín Demichelis tiene en mente lo que será el post partido ante Internacional de Porto Alegre. En este contexto, el DT le dará unas mini vacaciones a aquellos futbolistas que tienen muchos minutos y cuentan con un gran desgaste desde lo físico.

Con el correr de los días, el director técnico de River terminará de definir si esto se extiende también a los refuerzos y a los jugadores que no han tenido gran rodaje a lo largo de una temporada que no le ha dado respiro. Los de Núñez no han tenido respiro: fueron campeones de la Liga Profesional y días más tarde jugaron por Copa Argentina. A la siguiente semana, cuando recibieron el trofeo, estaban con la mente puesta en la ida de la Libertadores.

Habrá que esperar para conocer la postura de los futbolistas que recién se suman bajo las ordenes de Demichelis para saber si por voluntad propia deciden seguir entrenándose. En este sentido Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori ya fueron al banco de suplentes, mientras que Manu Lanzini llegará durante la jornada del domingo y el lunes firmará su contrato.

El martes 8 de agosto, en el stadio Beira-Rio, River visitará a Inter de Porto Alegre para cerrar su llave y conocer al equipo que se posicionará entre los ocho mejores del continente. En la fase de grupos, los cariocas ganaron dos y empataron en la restante presentación en condición de local.