El "palito" del periodista deportivo más famoso de EE.UU. a la MLS sobre Messi: "Verlo hacer eso no me..."

Lionel Messi comenzó con el pie derecho su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos. Desde su llegada al Inter Miami, el mejor jugador del mundo ha convertido cinco goles en los tres partidos que le tocó disputar. De su mano, la franquicia clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup, con triunfo en el clásico de la ciudad incluido.

Las enormes actuaciones del capitán de la Selección argentina, recientemente coronado como campeón del Mundial de Qatar 2022, han despertado los elogios de su nuevo entorno. En esta ocasión quien alzó la voz para hablar sobre el rosarino fue el periodista Stephen A. Smith.

El periodista habló sobre la llegada de Messi a la MLS. (Foto: ESPN)

El reconocido periodista estadounidense, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Twitter, habló en la pantalla de ESPN: “La conclusión es esta, con toda seriedad, este es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¡De todos los tiempos! Y está jugando en una G-League (liga donde juegan los equipos filiales de la NBA) de fútbol".

Más adelante, en su diálogo en el programa First Take (Primera Toma), el mencionado comunicador añadió: "Estoy bastante seguro de que la MLS seguirá creciendo, la apoyo. Me encanta la adquisición de Messi y sigue floreciendo, pero no me emociona verlo hacer eso contra esa competencia”.

Para finalizar, Stephen Smith se animó a trazar un paralelismo entre lo que significa la figura de Lionel Messi en la MLS con respecto a uno de los basquetbolistas más importantes de la NBA: “Esto es como LeBron James contra la G-League. Estas personas no pueden meterse con él”.