El desopilante comentario de Martínez sobre la ley "Anti Dibu": "Me da igual, yo..."

Emiliano Martínez no solamente ha sido clave para la historia moderna de la Selección argentina, sino que su figura se ha agigantado a tal manera que la International Football Association Board (encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones) lo tomó como ejemplo para sus últimos cambios.

La imborrable definición por penales ante Colombia, donde todo comenzó, y sus juegos psicológicos en la final del Mundial de Qatar 2022 lo pusieron en el centro de la escena a nivel mundial. Odiado por los rivales y amado por el pueblo argentino, el Dibu se convirtió en uno de los arqueros más importantes del mundo.

Semanas atrás se confirmó la nueva "Ley anti Dibu", la cual prohíbe a los arqueros realizar maniobras de distracción contra el futbolista que va a patear en rival. En este contexto, en su charla con Andy Kusnetzoff en Urbana Play, Martínez se refirió a la mencionada situación.

"Me encantó la Ley Anti Dibu. Siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol. Hoy me da igual, ya somos campeones de todo. La hicieron tarde", respondió el Dibu, quien luego ante la broma de los presentes arrojó: "Me da igual, yo atajé lo que tenía que atajar".

En las tres definiciones por penales que vivió como arquero de la Selección argentina, Dibu Martínez se lució: atajó los de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona vs. Colombia, los de Virgil van Dijk y Steven Berghuis vs. Países Bajos; y el de Kingsley Coman vs. Francia.