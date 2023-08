La fuerte pregunta de una periodista de Racing a Gago tras ser eliminado por Boca: “¿Qué le ves a…?”

Racing no pudo pasar el rubicón y quedó afuera de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca. En una tanda de penales en la que Chiquito Romero fue clave, la Academia se quedó a las puertas de su primera semifinal de América en más de 20 años. Luego de la dolorosa derrota, Fernando Gago recibió una tremenda pregunta sobre Maxi Romero, uno de los jugadores más cuestionados de su equipo.

Iban un puñado de minutos cuando el número 15, titular en ambos partidos ante el Xeneize, quedó solo mano a mano con Chiquito Romero. El delantero definió bien y su disparo salió dirigido al otro lado de a donde se había arrojado el arquero rival, pero dio en el palo. Esa fue la enésima muestra de que no le iban a salir las cosas, por lo que una periodista partidaria fue durísima con el ex Vélez: "¿Qué le ves a Romero de especial para ponerlo siempre de titular? Viene de malas rachas, no viene jugando bien. Por eso te pregunto a vos, para que le des una respuesta al hincha de Racing", disparó.

Atónito por la contundencia de la pregunta, Gago bancó decididamente a Romero, por quien Racing pagó cerca de dos millones de dólares por el 100% de su pase hace poco más de un mes: "A ver, vamos por partes. Maxi tiene un trabajo espléndido para el equipo y yo confío muchísimo en él", comenzó el DT con su respuesta.

#LIBERTADORESxFoxSports | A los 2 minutos, Maxi Romero quedó mano a mano con Romero y su definición dio en el palo: ¿Estaba adelantado el delantero de #Racing?



Luego, agregó: "Yo no le puedo responder y decirle exactamente al hincha, porque es hincha. Y lo entiendo, eh, lo entiendo porque el hincha quiere que el 9 haga goles. Eso está claro, está claro. Hay un montón de determinaciones que te llevan a poner a un jugador o no. no es el resultado".

En la misma línea, Gago concluyó: "No es el resultado. No es que si mete gol, lo tengo que poner o no lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque contra Atlético Nacional no jugó Maxi, jugó Roger porque estaba en condiciones de jugar y creía que lo necesitaba a él. Maxi sabe que yo confío en él como confío en todos los jugadores del plantel. No pasa por defenderlo o no, yo creo en todos los futbolistas que están y los voy a defender a muerte. Sea quien sea y eso no lo voy a cambiar jamás".