La cruda sentencia de Nocioni sobre la Selección de básquet tras quedar afuera de todo: “Somos un país que…”

El Mundial de básquet de Indonesia, Filipinas y Japón lleva una semana de competencia, pero todavía se hace extraño que la Selección argentina no esté presente. Tampoco lo estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que será la primera vez en cuatro décadas en las que no competirá en ninguno de los dos torneos más importantes. Pese a los incesantes pedidos de la gente, Andrés Nocioni no cree que la respuesta esté en un mayor protagonismo dirigencial de la Generación Dorada en la Confederación Argentina y tampoco piensa que el panorama sea tan negativo como indica la actualidad.

En diálogo con DSports, el Chapu dio su mirada sobre muchos tópicos que preocupan en el deporte naranja del país. En primera línea, el campeón olímpico y subcampeón mundial expresó que sus sensaciones cuando escucha que emblemas como Luis Scola y Manu Ginóbili deben involucrarse en la CAB: "Por más que me meta, tampoco es 'la' solución [...] No creo que tengamos la solución tampoco", insistió.

Luego, Nocioni, que hoy es el secretario adjunto del Sindicato de Jugadores del Básquet de la República Argentina, agregó: "A mí no me parece que Luis Scola, entrando hoy, Emmanuel Ginóbili, Andrés Nocioni vayan a solucionar el problema del básquet o, también, del contexto del país", sentenció.

Nocioni, Ginóbili, Oberto, Pepe Sánchez y otros integrantes de la Generación Dorada.

Al ser consultado por el momento que atraviesa el conjunto nacional, el santafesino reconoció que el subcampeonato de Argentina en el Mundial de China 2019 fue algo excepcional a la regla: "En China fuimos una sorpresa increíble, ni el más optimista hubiese pensado eso. Hay que reconocer que el 2019 fue algo extraordinario, se dieron muchísimas circunstancias. No somos el segundo [del mundo] ni el noveno [de América]. Somos un país que tenemos que hacer muy bien las cosas para estar en torneos tan importantes como Mundiales y, sobre todo, los Juegos Olímpicos", explicó.

Por último, el ex Chicago Bulls y campeón de la Euroliga destacó la importancia que tiene la Liga Nacional de Básquetbol como fuente de nuevos talentos y trampolín hacia el Viejo Continente para los futuros jugadores de la Selección argentina: "A la Liga hay que quererla, cuidarla, mejorarla, la base está ahí, siempre fue así", concluyó.