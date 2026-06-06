Video: el fuerte accidente de Oliver Bearman que provocó una bandera roja en la FP3

La tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco tuvo un momento de tensión. Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente en el circuito callejero de Montecarlo y provocó una interrupción con bandera roja a pocos minutos del final de la sesión .

El piloto británico de Haas perdió el control de su monoplaza en la zona de Massenet. El impacto contra las defensas dejó restos sobre la pista y obligó a la dirección de carrera a detener temporalmente la actividad para garantizar la seguridad de los competidores.

La escena generó preocupación inmediata entre los equipos y los aficionados, aunque rápidamente se confirmó que Bearman pudo abandonar el vehículo por sus propios medios y sin lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió cuando restaban aproximadamente 15 minutos para el final del tercer y último entrenamiento libre. Debido a los daños sufridos por el monoplaza, los comisarios necesitaron una grúa para retirar el Haas y limpiar la pista antes de reanudar la actividad.

Más allá del incidente, la sesión terminó con el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato, al frente de los tiempos. El joven corredor registró la mejor vuelta de la práctica y volvió a mostrarse como uno de los principales candidatos para el resto del fin de semana.

La clasificación que ordenará la parrilla para la carrera del domingo comenzará a las 11 (hora de Argentina) y promete ser uno de los momentos más esperados de la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.