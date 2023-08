El partido del Inter Miami de Messi se podrá ver gratis y en vivo por Apple TV: qué hay que hacer

Este miércoles, los ojos de los futboleros estarán puestos sobre el Cilindro de Avellaneda, donde Racing y Boca jugarán un duelo muy caliente por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, y al igual que en la ida, Lionel Messi y su Inter Miami saldrán a la cancha en Estados Unidos. Esta vez, hay una diferencia sustancial: el encuentro ante Nashville se podrá ver gratuitamente.

Messi e Inter Miami, en vivo y gratis por Apple TV (@mls).

Como ya es de público conocimiento, uno de los grandes problemas de la llegada del mejor del mundo a la MLS fue la televisación de los partidos. A excepción de la semifinal de la US Open Cup, todos los encuentros del 10 en su nuevo equipo fueron transmitidos por el MLS Season Pass de Apple TV. El servicio cuesta 24 dólares hasta final de la temporada, por lo que muchos eligieron no ver los encuentros y ver los mejores momentos en redes sociales o el resumen final en YouTube.

No obstante, la liga estadounidense y su servicio de streaming ofrecen cierta cantidad de partidos por fecha de forma gratuita. Para la jornada 29, uno de los cuatro duelos designados para ser transmitidos en vivo y gratis por Apple TV es el Inter Miami-Nashville. Sí, la magia de Messi podrá ser disfrutada a tope por primera vez desde que llegó a Norteamérica: solo hay que ingresar a Apple TV y seleccionar el botón de "Ir al partido".

Así se ve la home del MLS Season Pass en Apple TV.

Con este tremendo punto a favor, los seguidores del astro podrán ver el partido que comienza a las 20:30 horas de Argentina en el DRV PNK Stadium. El equipo dirigido por Tata Martino debe ganar para seguir escalando en su intento de meterse a los playoffs de la MLS por la ventana.

Además de la reedición de la final de la Leagues Cup, los otros tres partidos que se podrán ver de forma gratuita son el New England Revolution vs New York Red Bulls, New York City FC vs Montreal, Toronto FC vs Philadelphia Union, Houston Dynamo vs Columbus Crew y Minnesota vs Colorado Rapids.