La fuerte reflexión de un jugador de Nacional sobre jugar en la Bombonera: "Me dijeron que..."

Boca enfrentará a Nacional por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores y además de Cavani, sabe que cuenta con uno de los "refuerzos" más importantes para ese partido: la propia Bombonera.

Los números lo avalan: con Jorge Almirón como entrenador, Boca jugó 11 partidos como local y otros 11 como visitante. El saldo fuera de casa es de 5 derrotas, 4 victorias y 2 empates. En la Bombonera, en cambio, es de 9 victorias, 1 empate y 1 derrota. Contundente.

Ese fuerte andar de Boca en su cancha llegó a los jugadores de Nacional que tras el empate en Montevideo, saben que deben llegar a Buenos Aires a vencer a un rival que no suele perder en ese estadio, para lograr la clasificación. O al menos, empatar y eliminarlo en la tanda de penales. Uno de los jugadores, Bruno Damiani, se refirió al respecto.

Las frases de Damiani sobre la Bombonera

El jugador de 21 años anticipó lo que será disputar un partido en ese estadio: "No tuve la suerte de ir en el 2016 a la Bombonera. Tuve gente cercana que fue. Nosotros nos quedamos sin entradas con mi hermano y con mi viejo. Va a ser una experiencia inolvidable".

Luego, en diálogo con TyC Sports, explicó qué le dijeron las personas que sí pudieron ir a ese partido: "Me dijeron que el mito de que late es verdad y que tiembla el piso. También me dijeron que me prepare mentalmente porque va a ser muy difícil”.

Lejos de la frase picante de la previa cuando expresó que "Boca era uno de los rivales más accesibles" que le podían tocar, ahora Damiani demostró admiración por el estadio de su rival. La vuelta será el próximo miércoles 9 de agosto a las 21.00.