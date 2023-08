La contundente frase de César Araújo sobre su picante cruce con Messi: "Son cosas…”

Si se creía que Lionel Messi iba al Inter Miami para descansar, el clásico ante Orlando City dejó en claro que no será así. Más allá de su doblete, el capitán de la Selección argentina tuvo una postura combativa durante los 90 minutos y hasta fue amonestado por una dura falta. Al término del primer tiempo, el 10 tuvo un caliente cruce con el uruguayo César Araújo que comenzó en la cancha y siguió hasta el túnel.

Luego de la derrota por 1-3 de su equipo, el joven de 22 años se refirió a lo sucedido con el astro: "Son cosas del partido que quedan ahí. No hay ninguna anécdota. La anécdota es que jugué contra el mejor del mundo, eso es lo que me va a quedar", explicó de forma tajante.

Araújo, autor del único tanto del conjunto violeta, no quiso echar leña al fuego y le bajó los decibeles a la pelea. Por otra parte, el mediocampista se rindió a los pies de Messi, que lleva cinco goles en tres partidos de la Leagues Cup: "En muchísimos años no hay una fórmula de cómo frenar a Messi. Armamos un plan para tener la pelota y, cuando no la teníamos, tratar de que no le llegue a él. Hicimos todo lo posible, pero nos vamos un poco tristes con el resultado", aseguró.

El picante cruce de Messi con Araújo en el Clásico del Sol

El joven celeste, formado en las inferiores de Montevideo Wanderers y campeón de la US Open Cup con Orlando, también tuvo un momento para opinar sobre la llegada de Edinson Cavani a Boca: "Es un grandísimo jugador, como uruguayo espero que le vaya muy bien", deseó.

Como fue mencionado anteriormente, Araújo no fue el único en tener un mano a mano picante con Messi. El rosarino se trenzó con el brasileño Felipe Martins y también con el peruano William Cartagena. Un Clásico del Sol muy caliente que terminó a favor del Inter Miami.