El fuerte enojo del DT de Orlando City por el arbitraje ante Inter Miami: "No me importa que sea Messi, tiene que..."

Inter Miami logró sacar boleto para los octavos de final de la Leagues Cup en un partido que por momentos se volvió más charlado y peleado que jugado. De la mano de un Lionel Messi brillante, la franquicia estadounidense venció a Orlando City por 3-1 y se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad

Tras el pitazo final del salvadoreño Ivan Barton, Óscar Pareja enfrentó los micrófonos y no intentó disimular todo su fastidio. El director técnico de los Leones plasmó todo su enojo contra la actuación del árbitro del encuentro, quien fue permisivo durante los 90 minutos.

Para comenzar, el DT se refirió al penal que derivó en el gol de Josef Martínez: "Creo que fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal. Realmente quiero hacer énfasis en eso porque son circunstancias del juego que son controlables ahora porque tiene un VAR para ir a ver, pero ni siquiera pasó eso".

Además, el técnico de Orlando City aprovechó para reclamar sobre una falta no sancionada de Messi que podría haber derivado en su expulsión: "Y luego hubo un par de jugadas que a lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual".

"Lo que pasó hoy en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pudimos hacer más cosas positivas y evitarlo, pero hay que decir las cosas como son: no podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble", sentenció Pareja tras la derrota de su equipo ante Inter Miami.