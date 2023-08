El picante cruce de Gago con un periodista de Racing tras el triunfo ante Tigre: “Vos estás hablando de…”

Con vistas al partido del año el próximo miércoles, Racing venció por 2-1 a Tigre con un gran Juan Fernando Quintero. El colombiano marcó un gol y dio una asistencia, por lo que le metió presión a Fernando Gago de cara a la revancha ante Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Más allá del triunfo y el envión, el DT se cruzó con un periodista en otra conferencia de prensa picante.

Tras el triunfo ante el Matador de Victoria, Pintita fue consultado por el déficit de su equipo en la pelota parada. Esa fue la vía con la que Robert Rojas puso el descuento para el local este sábado y varios equipos, como Atlético Nacional, lo lastimaron en las alturas: "Yo te quería consultar por la pelota parada. Hoy Racing sufrió mucho en el primer tiempo con ocho o nueve cabezazos. Te quería preguntar si es algo posicional, de marca... Me estaba fijando el tema de las alturas y Racing tenía de promedio 1,78m y Tigre, 1,76m", inició el cronista partidario.

"Pero ellos tenían mucha capacidad de salto", interrumpió Gago, algo que suele hacer cuando se cuestiona algún aspecto de su equipo. Luego, el periodista cometió un error al querer hablar de defensa en zona y hombre a hombre: "Vos dijiste que Racing había trabajo marcar en zona y en línea", expresó equivocadamente.

Desde el otro lado del mostrador, el DT de Racing volvió a cortar la pregunta: "No, no, no. Perdón, vos estás hablando de zona y línea, ¿qué es línea? [...] Pero dijiste línea, ¿qué es línea? [...] ¿Y la zona qué es?", disparó. Cuando el periodista se corrigió y utilizó el concepto de forma correcta, Gago retomó su explicación.

"A ver, hay una cuestión muy clara. En los tiros de esquina, marcamos hombre, con uno o dos jugadores libres. Ahora, todo lo que sea una falta lateral, defendemos en una línea de zona, donde defendemos en una posición más alta porque no tenemos mucha altura. Hoy se perdieron los duelos individuales, algo que se puede trabajar, incluso las 24 horas del día si quiero. Pero después es un tema de decisiones y de que el rival juega", concluyó el entrenador de la Academia.