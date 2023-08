La repudiable bandera que los ultras del PSG le llevaron a Messi a Inter Miami: “Finalmente te…”

"Fue una decisión familiar, intentar de buscar el bien familiar. Pasamos dos años complicados, no habíamos estado bien, nos había costado. Era volver un poco a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar el día a día, de los nenes, que la familia esté bien, que yo disfrute el día a día deportivo, que no me estaba pasando". Esas fueron las palabras de Lionel Messi y sus razones detrás de su salida del Paris Saint-Germain y su llegada al Inter Miami. Sus dos años en la capital francesa no fueron un grato recuerdo, en parte por su tensa relación con los ultras parisinos que, este sábado, dieron la nota en Florida.

La bandera de los ultras del PSG contra Messi en Miami.

Este fin de semana, el mejor jugador del mundo llegó a Nueva York para hacer su debut en la MLS ante los NY Red Bulls. Mientras tanto, los fanáticos más radicalizados de su exclub se presentaron en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami, y colgaron un fuerte mensaje en forma de bandera: "Messi, finalmente te liberaste de los rudos", expresa la pancarta.

La foto se viralizó rápidamente y los seguidores del astro volvieron a disparar contra el PSG, una práctica tuittera que había quedado en el olvido en el último tiempo.

El Parque de los Príncipes mostró el mismo mensaje contra Neymar.

Cabe recordar que la hinchada parisina tuvo muchos momentos de abucheos e insultos para Messi. La primera vez que hubo silbatina general para el 10 (o 30, en este caso) fue tras la eliminación en octavos de la Champions League 2021/22, pero se repitió mucho más en su segundo año.

De hecho, la llegada del crack argentino al Inter Miami resaltó el mal momento que pasó en el PSG. Las imágenes que comparan la sonrisa en su nuevo club contra los gestos constantes de fastidio en Francia son moneda corriente en las redes sociales. Claramente, Messi no se equivocó al irse de París.