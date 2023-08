Con un lindo gol de Messi, Inter Miami venció a New York RB y salió del fondo de la MLS

Las noches de sábado ya son sinónimo de magia de Lionel Messi en Estados Unidos. Luego de ganar la Leagues Cup y meterse en la final de la US Open Cup, el mejor jugador del mundo tuvo que esperar al segundo tiempo del partido entre New York Red Bulls e Inter Miami para hacer su debut en la MLS. Lógicamente, no decepcionó a los 25 mil hinchas que lo fueron a ver: el astro puso el 2-0 definitivo tras un pase de Benjamín Cremaschi, a quien había asistido previamente con un pase que solo él puede ver y ejecutar.

El golazo de Messi para el 2-0 de Inter Miami ante New York RB

El partido comenzó bastante peleado y con chances para ambos lados, pero las Garzas se adelantaron con un gol del paraguayo Diego Gómez. Cuando los locales comenzaron a llegar cada vez más, el Tata Martino mandó a la cancha al 10 a falta de media hora para el final.

Dicha cantidad de tiempo alcanzó para que Messi haga su estreno goleador en la MLS, la única competición que le faltaba jugar en Estados Unidos. Tras un pase acrobatico de Jordi Alba, el rosarino controló y enganchó en la misma baldosa y habilitó de forma magistral al argentino de 18 años, que devolvió gentilezas para que el crack solo tenga que empujarla.

Cabe destacar que Tomás Avilés, ex Racing, y Facundo Farías, ex Colón, fueron titulares y tuvieron un buen desempeño en el equipo de Florida. A su vez, el arquero Callender volvió a ser clave y estiró su gran momento para aguantar los embates del New York Red Bulls.

Así, el Inter Miami ganó un duelo clave y apenas su segundo partido como visitante en la temporada. En su deseo de llegar a playoffs con una remontada histórica, Messi y compañía suman 21 puntos y salieron del último puesto de la Conferencia Este. El próximo desafío será ante Nashville, equipo al que venció en la final de la Leagues Cup, el próximo miércoles como local en el DRV PNK Stadium.