El picante cruce de Gago con un periodista que le dijo que especuló en la Bombonera: “Yo vine a…”

Racing visitó la Bombonera por el primer encuentro de la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores. Al término de los primeros 90 minutos, la Academia igualó 0-0 en su encuentro ante Boca y llega de gran manera a la revancha del próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

Fernando Gago dijo presente en conferencia en prensa y analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego. Cuando su diálogo con los medios estaba a punto de finalizar, quedan las dos últimas preguntas, Pintita tuvo un particular cruce con un periodista.

"Fernando, vos dijiste que venías a especular", manifestó el mencionado comunicador cuando fue cortado en seco por el director técnico de Racing, quien con cara seria expresó un contundente: "no". "Te explico porqué. Si contabilizamos las jugadas de Racing, no llegó nunca con posibilidades de gol...", quiso continuar el periodista cuando fue nuevamente interrumpido por el DT.

"Perfecto, pero no. Una cosa es que el partido no salga como uno cree, que no tenga situaciones. Pero a especular, no. Yo vine a dominar el partido y a tratar de ganarlo. ¿Qué hay un rival? Si, está claro. ¿Qué llegamos menos veces que el riva? Si, no hay problema. Pero a especular no vinimos", sentenció Fernando Gago, quien dio paso a otra pregunta.