Di María explicó las sensaciones que le genera jugar con Messi: "Estar durante tantos años al lado del mejor del mundo es..."

Poco más de ocho meses pasaron de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante su par de Francia en el estadio Lusail. Aquella jornada del 18 de diciembre quedó grabada a fuego en cada argentino que aún en estos días se sigue emocionando al ver lo sucedido con el equipo de Lionel Scaloni.

En este contexto quien se refirió a la obtención de la tercera estrella de la historia fue, nada más y nada menos, que Ángel Di María. El Fideo, que fue figura de su equipo, enfrentó los micrófonos de DSports Radio y no ocultó detalles al hablar de la mayor consagración de su carrera deportiva.

Di María habló a poco más de ocho meses de la consagración en Qatar.

Para comenzar el Fideo manifestó: “La final la vi solo una vez después de jugarla. La vi hasta el minuto 70, por ahí, que fue cuando vinieron los goles de Mbappé, ja. después adelante a los penales, no quise ver la parte fea. Después adelanté hasta los penales y los festejos". Con respecto a la atajada del Dibu sobre el final, agregó: "No la volví a ver, no la puedo ver ni en fotos".

A la hora de hablar sobre su gran relación con Lionel Messi, Di María explicó: "Estar durante tantos años al lado del mejor del mundo, es un privilegio. Tenemos una gran conexión con Lio desde hace muchos años, logramos muchas cosas juntos y es una gran alegría”.

Para finalizar, no olvidó la figura de Diego Armando Maradona, quien lo marcó a lo largo de su carrera: “Diego es todo para mí, me bancó mucho, siempre salió a defenderme. Es un ídolo para mí, los momentos que viví en el mundial fueron increíbles. Son un montón de cosas que hacen que Diego esté en mi corazón para toda la vida”.