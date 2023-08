Tevez fue contundente al pedir un refuerzo puntual para Independiente: “Mi prioridad es…”

Carlos Tevez brindó, en conferencia de prensa, sus primeras palabras como director técnico de Independiente. Fiel a su estilo, el Apache no esquivó ninguna pregunta y habló sobre todos los temas posibles. Entre ellos, dejó bien en clara su postura con respecto a quién es el defensor con el que se ilusiona.

Para comenzar, el DT fue contundente: "Cali es mi prioridad. Sí, yo creo que teniendo la experiencia de Izquierdoz en este plantel, más en esta situación, que necesitamos que venga a ponerse la camiseta. No tenemos tiempo, necesitamos gente que se ponga la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino".

"Tenemos que traer jugadores que se pongan esta camiseta, que hoy pesa muchísimo, y que jueguen. Hablé con él, es mi prioridad y lo sabe. Ahora depende de la familia y cómo nos manejemos con el club. Yo estoy muy contento y conforme con lo que hablé con él", añadió Tevez ante los micrófonos.

Más tarde, en un mano a mano en la pantalla de TyC Sports, el Apache volvió a referirse a la importancia de sumar a sus filas a un jugador de la talla de Izquierdoz: "El tema de negociaciones son muy finas. Solamente le digo al hincha de Independiente que tiene ganas de venir, tiene ganas de ponerse la camiseta de Independiente y eso para mí es importantísimo. Yo soy muy optimista y creo que si los planetas se alineas podemos tener al Cali Izquierdoz pero yo estoy convencido de que le va a dar mucha experiencia en este momento".

"Se va a poner la camiseta y va a dar la vida por Independiente, que es lo que necesitamos. Estoy pensando solamente en Izquierdoz. Es mi prioridad, después es obvio que hay otros nombres pero hoy, como dije antes, mi cabeza está en el Cali", sentenció Tevez.