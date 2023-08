La fuerte queja de Chapu Nocioni tras la derrota de Argentina ante Bahamas que la dejó sin JJ.OO.: "Esto de..."

Tras más de 20 años de presencia inalterable en la elite, la Selección argentina de básquet se quedó sin Mundial, que comienza este viernes 25 de agosto, y sin chances de entrar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto último es consecuencia de la derrota ante Bahamas del último domingo, cuando el escolta-alero Eric Gordon se encendió con 27 puntos y tres bombazos sobre el final para darle el único boleto al Repechaje Olímpico a los bahameños. Precisamente, la figura del jugador de Phoenix Suns fue un punto de debate sobre el que se expresó Andrés Nocioni.

Gordon fue la figura de Bahamas para dejar a Argentina sin Juegos Olímpicos: 27 puntos con seis triples

Siempre muy activo en las redes, el Chapu acompañó como un hincha más el Preclasificatorio de las Américas disputado en Santiago del Estero. Luego de la dolorosa derrota, el campeón en Atenas 2004 destacó la clase de Gordon, jugador con gran nivel y trayectoria de 15 años en la NBA. No obstante, también señaló algo muy polémico del jugador de Bahamas: "Ahora en frío, pienso: ¿es justo lo que hizo Bahamas de nacionalizar a último momento a un jugador que ya había competido por Estados Unidos (incluso ganando un Mundial)?", planteó.

Ahora en frío, pienso: es justo lo que hizo Bahamas de nacionalizar a último momento a un jugador que ya había competido por Estados Unidos (incluso ganando un Mundial)? Esto de fichar a antojo se llama liga de clubes no competencia de selecciones. Y debería corregirse. — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) August 21, 2023

De madre bahameña pero nacido en Indianápolis, Gordon tuvo un capítulo en la Selección de Estados Unidos. Como bien señaló Nocioni, el ex Houston Rockets y tantos otros fue campeón del mundo con su país natal en el Mundial de Turquía 2010, en el que promedió 8,6 puntos. Esto sorprendió a muchos, ya que cambiar de equipos es algo normal en el ámbito de clubes, pero no así en las selecciones: "Esto de fichar a antojo se llama liga de clubes, no competencia de selecciones. Y debería corregirse", exigió el Chapu.

Eric Gordon ganó el Mundial 2010 con Estados Unidos.

"No perdamos la esencia de las competencias internacionales", advirtió en segunda instancia. Por más polémico que sea, esto se convirtió en una práctica normal entre selecciones en el último tiempo. No hace falta nombrar el caso del base estadounidense Lorenzo Brown en la España campeona de Europa en 2022: sin ir más lejos, China le habría pagado un millón de dólares a Kyle Anderson, jugador de los Memphis Grizzilies, para disputar la Copa del Mundo de este año.

De hecho, el estadounidense adoptó el nombre Li-Kaier para poder jugar en el equipo oriental. Según informaron desde la federación de ese país, Anderson era eligible para el combinado nacional por su bisabuelo, pero tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense ya que el gobierno de China no reconoce el doble pasaporte.

Kyle Anderson, de ahora en más conocido como Li-Kaier en China.

Así como sucedió con Anderson en China, esta práctica se repite en diversos países de Europa, como Grecia, Eslovenia y España, y de Medio Oriente, como Jordania. Tiempo atrás lo había hecho Uruguay. Más allá de la validez de su queja, Nocioni y todos los seguidores del básquet argentino saben que el presente de la Selección, alejada de las principales competencias, no es consecuencia de los triples de Eric Gordon o su tardío amor por Bahamas.