El sincericidio de un jugador de Cincinnati antes de enfrentar a Messi: "No sé cómo..."

Este miércoles, Lionel Messi buscará llevar a su Inter Miami a otra final, esta vez por la US Open Cup. Otra vez como visitante, el conjunto dirigido por el Tata Martino enfrentará al FC Cincinnati, el líder de la Conferencia Este de la MLS. Pese al buen andar del equipo, uno de sus referentes aseguró que tendrán que trabajar en conjunto para bajar al 10, que viene de alzar la Leagues Cup algunos días atrás.

En una entrevista con la agencia española EFE, el colombiano Santiago Arias, uno de los jugadores más importantes de Cincinnati, aseguró que no hay otra forma de parar a Messi que no sea en equipo: "No sé cómo se lo para. Es trabajo en equipo, intentar sacarle la pelota, sabemos que no es fácil", aseguró entre risas.

Arias (césped) intenta detener a Messi en la Copa América 2015.

Luego, el exjugador de la Selección cafetera se rindió a los pies del argentino, pero dejó en claro que el equipo de la Ciudad Reina no será espectador de la semifinal: "Todos conocen el poderío ofensivo que tiene Messi, la calidad que tiene, lo buen jugador que es, pero al final trataremos de no dejarlo hacer mucho. No solo a él, porque sabemos que hay otros jugadores que también lo hacen muy bien", advirtió.

Arias, lateral derecho de 31 años con pasado en Atlético de Madrid, PSV Eindhoven y otros, marcó la clave del partido que enfrentará al puntero de la MLS con el equipo del momento: "Creo que este partido lo va a ganar el que esté concentrado durante los noventa minutos", concluyó.

Arias, Luciano Acosta y parte del plantel del Cincinnati.

Este miércoles, el Cincinnati buscará dar vuelta tras la dura derrota en el clásico ante Columbus Crew y detener el fenómeno Messi en Estados Unidos. Desde las 20 horas y con transmisión de TyC Sports, los Naranja y Azul recibirán al Inter Miami por un pase a la final de la US Open Cup, el certamen más longevo del soccer estadounidense.